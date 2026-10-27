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Kula'da 8 koyun hırsızlığı soruşturmasında 2 şüpheli cezaevine gönderildi

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Manisa Kula'da 8 koyunun çalındığı ihbarı üzerine yürütülen çalışmada 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. D300 karayolunda durdurulan otomobildeki, sahte altın ticareti suçundan aranan 2 kişi ise işlemlerinin ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen koyun hırsızlığı olayıyla ilgili yürütülen çalışmada 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Öte yandan, D300 karayolunda durdurulan otomobilde bulunan ve sahte altın ticareti suçundan arandıkları belirlenen 2 kişi, işlemlerinin ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kula'da 8 koyunun çalındığı yönündeki ihbar üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. İhbarın ardından olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, C.T. (20) ve E.K. (19) isimli şüphelileri tespit ederek yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan C.T. ve E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

D300 karayolunda aranan 2 kişi yakalandı

Kula'da yürütülen çalışmalar kapsamında, başka bir ihbar üzerine D300 karayolunda da denetim gerçekleştirildi. İhbar doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, 34 FZL 562 plakalı otomobili karayolu üzerinde durdurarak kontrol etti. Otomobilde bulunan B.S. (50) ve Ü.Ö. (47) isimli şahısların yapılan kontrollerinde, sahte altın ticareti suçundan arandıkları belirlendi. Şahıslar, emniyet ekiplerince gerçekleştirilen işlemlerin ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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