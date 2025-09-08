Kudüs'te Silahlı Saldırı: 4 Ölü, 12 Yaralı

İsrail acil durum servis Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, Kudüs'ün Ramot yerleşiminde gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail acil durum servis Magen David Adom (MDA), Kudüs'ün Ramot yerleşimindeki silahlı saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, iki kişinin bir otobüsün içinden çevreye ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 12 kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırganların öldürüldüğü bildirilirken, saldırganların kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. - KUDÜS