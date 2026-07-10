İsrail güçleri, Kudüs ve Filistin Müftüsünü gözaltına aldı

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa'da kıldığı Cuma namazından sonra İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı ve Mescid-i Aksa külliyesine girişi 1 hafta süreyle yasaklandı.

İsrail işgal güçleri, Kudüs ve Filistin Müftüsü, Mescid-i Aksa Vaizi Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı. Cuma hutbesi ve namazının ardından alıkonulan Hüseyin, daha sonra serbest bırakıldı. Hüseyin'in Mescid-i Aksa külliyesine 1 hafta süreyle girişinin yasaklandığı belirtilirken, gözaltı sebebi ise bilinmiyor. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı