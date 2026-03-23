Küçükçekmece'de korkutan yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Küçükçekmece'de bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri binada mahsur kalan 5 kişiyi kurtarırken, yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 5 katlı bir binanın en üst katından önce dumanlar, ardından alevler yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Duman tüm binayı sararken, binada 5 kişi mahsur kaldı. Çevredekiler büyük panik yaşarken, mahsur kalanlar itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık ekiplerince ayakta tedavileri yapıldı. Yangının meydana geldiği dairede ise büyük çaplı hasar meydana geldi. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı