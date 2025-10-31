Haberler

Küçükçekmece'de Termosifon Patladı, 2 Yaralı

Küçükçekmece'de Termosifon Patladı, 2 Yaralı
Güncelleme:
Küçükçekmece'de yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir evde meydana gelen termosifon patlamasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Küçükçekmece'de sabaha karşı yabancı uyruklu şahısların kaldığı bir evdeki termosifonda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yabancı uyruklu şahsın yaşadığı 2 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle termosifonda patlama meydana geldi. Patlama etkisiyle dairenin bir kısmında hasar gerçekleşti. Patlama sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan patlama sonucu hafif şekilde yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın nedenini araştırmak için çalışmalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polisin çok yönlü araştırması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
