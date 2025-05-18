Küçükçekmece'de Tankerden Sızan Madde Endişe Yarattı

Küçükçekmece'de Tankerden Sızan Madde Endişe Yarattı
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Küçükçekmece'de Tankerden Sızan Madde Endişe Yarattı
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Küçükçekmece açıklarında demirli bir tankerden sızan madde, deniz yüzeyini kaplayarak endişeye neden oldu. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri, sızıntıyı incelemek için bölgeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de gemiden sızan madde endişeye neden oldu

İSTANBUL - Küçükçekmece açıklarında demirli tankerden sızan madde, deniz yüzeyini kapladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, konuyla ilgini çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece açıklarında demirli bir tankerden denize sızan madde endişeye neden oldu. Dün akşam saatlerinde deniz yüzeyini kaplayan sızıntı nedeniyle bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda gemiden sızan maddeden numune alındı. Gemi güvenli bir bölgeye çekilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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