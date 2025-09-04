Haberler

Küçükçekmece'de Sünger Yüklü Tır Altgeçide Sıkıştı

Küçükçekmece Yenimahalle'de sünger yüklü bir tır, altgeçide yüksekliğini hesap edemediği için sıkıştı. Olayda tır şoförünün oğlu hafif yaralandı. Ekipler, tırı kurtarmak için çalışmalar başlattı.

Küçükçekmece'de sünger yüklü tır, altgeçide sıkıştı.

Edinilen bilgilere göre olay Yenimahalle Hatboyu Caddesi'nde yaşandı. 41 K 1750 plakalı sünger yüklü tır sürücüsü, altgeçidi yüksekliğini hesap edemedi. Altgeçide girmeye çalışan tır sürücüsü, tavana çarparak sıkıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada tır şoförünün oğlu olduğu öğrenilen bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuk sağlık ekibi tarafından ayakta tedavi edildi.

Ekipler, sıkışan tırı kurtarmak için çalışma başlattı. Lastik havası indirilen tır, geri manevra yaparak altgeçitten çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
