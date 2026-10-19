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Küçükçekmece'de silahlı saldırı şüphelileri 7 fişekle yakalanıp tutuklandı

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Küçükçekmece'de silahlı saldırı şüphelileri 7 fişekle yakalanıp tutuklandı
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Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir şahsa yönelik silahlı saldırının şüphelileri, polisin kısa süreli kovalamacası sonrası yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirilirken saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de bir şahsa silahlı saldırı düzenleyen şahıslar polis ekipleri tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Şahıslar tutuklanırken, olay da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 17 Ekim 2026 tarihinde bir şahsa silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde; kendisini maske ile gizleyen bir şahsın iş yerinin önünde D.B.(34) isimli kişiye ateş ettiğini belirledi. Olayda herhangi bir yaralanan şahsın olmadığı öğrenildi. Olay çevresinde ki kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, A.A. (36) ve olay ile bağlantılı olduğu tespit edilen H.K.(38) isimli şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Söğütlüçeşme Mahallesinde bulunan bir sokak üzerinde yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli şahısların yapılan kontrollerinde suç unsuru ruhsatsız tabanca ile birlikte 7 adet fişek ele geçirildi. Olayın H.K. isimli şahıs ile mağdur şahsın arasında bulunan husumet nedeniyle meydana geldiği anlaşıldı. Yakalanan şahıslar 18.10.2026 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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