Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı - Haberler

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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iddiaya göre daha önceden husumetli olan iki grup arasından biri diğerine kurşun yağdırdı.

Küçükçekmece'de iddiaya göre daha önceden husumetli olan iki grup arasından biri diğerine kurşun yağdırdı. Olay sonucu iki kişi ayağından yaralanırken ekipler olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Tevfik bey mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre daha öncesinde aralarında husumet bulunan iki gruptan biri diğerine kahve önünde otururken motosiklet ile gelip kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlar sonucu 2 kişi ayağından yaralanırken silah seslerini duyan civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan bir kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ekipler kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı

Kahvehane sahibi Durmuş Ateş "İçerideydim bir anda ateş ettiler. Göremedim. İçeri geçtim göremedim herhalde ayağından vurulan bir arkadaş vardı. O anda yere yattı yatmasaydı olurdu. Maskeliymiş ondan göremedim" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Haberler

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