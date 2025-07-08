Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 1 Genç Ağır Yaralı

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İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli iki saldırganın silahlı saldırısına uğrayan 22 yaşındaki Şemistan S. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de caddede yürürken motosikletli iki şahsın silahlı saldırısına uğrayan genç ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi Ala Geyik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen 22 yaşındaki Şemistan S., kimlikleri belirsiz motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası ağır yaralanan genç bir iş yerinin önüne yığılırken, saldırganlar ise motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Şemistan S., hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde delil incelemesi yaptı.

Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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