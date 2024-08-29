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Küçükçekmece'de Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu

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Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği açıklandı. Kazada 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişi 22 yaşındaki Ferhat Uçar'dır.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği belli oldu.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde meydana gelen ve 2 metrobüsün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 38 kişide yaralanmıştı. Meydana gelen feci kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece İstanbul 3-sayfa İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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