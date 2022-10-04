Küçükçekmece'de madde kullanan şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de madde kullandığı iddia edilen bir adam mahalleyi ayağa kaldırdı. Evin penceresinden eşyaları atan adam çevreye hakaretler yağdırarak eline aldığı bıçakla pencerenin camını kırmaya çalıştı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahalles 6. Sokakta yaşandı. İddiaya göre, madde kullanan bir adam, evinin penceresinden çıkarak sokağa ev eşyaları atmaya başladı. Çevreye küfür ve hakaretler yağdıran adam eline aldığı bıçakla da pencerenin camını kırmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polislerin ikna çabalarına rağmen dengesiz hareketlerine devam eden adam olay yerine gelen özel harekat ekiplerin yaptığı operasyon ile gözaltına alındı.