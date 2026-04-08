Küçükçekmece'de kentsel dönüşümdeki bina tek darbeyle yıkıldı

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm aşamasındaki bina, tek kepçe darbesiyle yıkıldı. Binanın yıkılma anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Güner Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan 6 katlı bina, yıkım sırasında binaya yapılan müdahale sonrası sokağa doğru devrilerek saniyeler içinde yıkıldı. Bina toz bulutu arasında moloz yığınına dönüştü. Yıkım sırasında sokağın geçişe kapatıldığı öğrenildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yıkım anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı