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Küçükçekmece'de Kadın Hırsızlar Güvenlik Kameralarını Kestikten Sonra Daireleri Soydu

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İstanbul Küçükçekmece'de üç kadın, bir apartmana girerek güvenlik kablolarını kesip dairelerde hırsızlık yaptı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Ev sahipleri durumu polise bildirdi.

İstanbul Küçükçekmece'de üç kadın girdikleri aparmanın güvenlik kablolarını keserek dairelerde hırsızlık yaptı. Kadınların daireleri kontrol etmesi ve apartmana girip çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmana giren 3 kadın daireleri kontrol ettikten sonra güvenlik kameralarının kabloları kestiler. Şüpheliler dairelerden hırsızlık yaptıktan sonra kaçtılar. Soyulduklarını fark eden ev sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların daireleri kontrol etmesi ve apartmana girip çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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