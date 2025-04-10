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Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar

Güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa kurşun yağdırdılar
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İstanbul Küçükçekmece'de 15 yaşındaki çocuk, yol kenarında güvercin beslediği sırada seyir halindeki araçtan kimliği belirsiz şahısların silahla ateş etmesi sonucu yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda arkadaşıyla yol kenarındaki yeşillikte güvercin besleyen 15 yaşındaki İ.Y. isimli çocuğa, seyir halindeki araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından ateş edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası şahıslar kaçarken 15 yaşındaki çocuk ise yaralandı ve caddenin yanındaki sokağa girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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