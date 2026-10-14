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Küçükçekmece'de evi su basan kişiyi itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı

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Küçükçekmece'de evi su basan kişiyi itfaiye kurtardı, hastaneye kaldırıldı
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İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle dönerken Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bodrum kattaki bir evi su bastı. Evde bulunan ve dışarı çıkamayan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı; kurtarılma anları kameraya yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de yağmurun etkisiyle evi su basan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaş hastaneye kaldırılırken, kurtarılma anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle yollar göle döndü. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde ise bodrum katta bulunan bir evi su bastı. Bu sırada evde bulunan kişi dışarı çıkamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, içerde bekleyen adamı kurtarmak için çalışma başlattı. Şahıs ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ambulsansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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