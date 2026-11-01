Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Küçükçekmece'de düğünde bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece'de düğünde bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğün salonunda 23.30 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma, 1 saat sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Boğazından bıçaklanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de düğün esnasında tartıştığı öğrenilen iki grubun arasındaki tartışma büyüdü. Bıçakların çekildiği kavgada bıçaklanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay, 23.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi, Nebioğlu Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan vatandaşı oldukları öğrenilen iki grup arasında düğün esnasında tartışma çıktı. 1 saat süren tartışmanın sonrasında bıçaklar çekildi ve bir kişi boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Polis ekipleri kavganın çıkış sebebi ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Zelenski'den Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyaret!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reklam Kurulu affetmedi! 'Kapatıyoruz' ilanı halıcının cebini yaktı

Meşhur ilan halıcının cebini yaktı! 1 yıldır vitrinde duruyordu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'a geldi

Zelenski İstanbul'a iner inmez duyurdu! İşte görüşmesinin konusu
Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul'da hastanede tedavi görüyor

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın bakın nerde çıktı
Kanuni'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı Şam'daki Süleymaniye Tekkesi yeniden açıldı! 14 yıl sonra ilk ezan okundu

14 yıl sonra ilk ezan! Kanuni'nin Şam'daki emaneti yeniden açıldı
Görüntü İstanbul'dan! Genç kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü

Genç kadın tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
7'de 7 yapan Manchester City'e üst üste ikinci şok

7'de 7 yapan Manchester City'e üst üste ikinci şok
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı