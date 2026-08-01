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Küçükçekmece’de çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Küçükçekmece’de çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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Küçükçekmece’de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak'ta saat 23.15 sıralarında 4 katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yangın nedeniyle çatı katında maddi hasar meydana gelirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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