Küçükçekmece'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Küçükçekmece'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
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Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu ile kaydedilirken, kargaşaya tanıklık edenler de oldu.

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında şüphelilerden biri diğer gruptaki bir kişiyi bıçakladı. Şahısların kavga ettiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gruptan bir kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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