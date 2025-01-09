Küçükçekmece'de Alkollü Sürücünün Yol Açtığı Kazada 8 Araç Hasar Gördü

Küçükçekmece'de ehliyetsiz ve alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsle 8 araca hasar verdi.

Olay, Atatürk Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, birlikte alkol aldığı arkadaşının cebinden servis minibüsünün anahtarını alarak kaçtı. Ehliyetsiz ve alkollü şahıs, bir süre araçla dolaştı. Daha sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, araçlara çarpmaya başladı. Sokak üzerindeki 8 araca çarparak büyük hasar veren şahıs güçlükle durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan olayda aracı büyük hasar alan Ziya Kaya, "Akşam komşularımız aracımıza vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine aşağıya indiğimizde aracı bu halde gördük. Alkollü bir şahıs yukarıdan aşağıya doğru araçlara vurarak gelmiş. Bizim lastiğimiz patladı aracımız boydan boya çizildi. Aşağıda da 6 araç var onlarda da maddi hasar oluşturmuş. En son bir araca vurarak durmuş. Ben şahsı göremedim polis ekipleri götürmüştü onu" dedi. - İSTANBUL