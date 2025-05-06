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Küçükçekmece'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Küçükçekmece'de 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın
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Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Mahallede bir tadilatın olduğu belirtiliyor.

Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri, yangının bitişik binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Yalız Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çatıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Merdiven yardımıyla çatıdaki alevleri kontrol altına almaya çalışan ekipler, yangının bitişikteki binaya sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Mahallede oturan bir görgü tanığı binada bir tadilat olduğunu, yangının bu nedenle çıkmış olabileceğini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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