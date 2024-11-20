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Küçükçekmece'de 14 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: 11 Gözaltı

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Küçükçekmece'de yaşanan silahlı çatışmada 14 yaşındaki Salim Attal hayatını kaybetti, 11 kişi gözaltına alındı. Olay, alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı belirtildi.

Küçükçekmece'de 14 yaşındaki çocuğun öldüğü silahlı kavgayla ilgili 11 gözaltı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de, 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki Samet K. ve yabancı uyruklu 14 yaşındaki Salim Attal silahla yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Attal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ve Cinayet Büro Amirlikleri polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, yaptıkları çalışmada cinayete karışan ve bağlantıları oldukları tespit edilen 11 kişiyi, gece saatlerinde gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de 14 Yaşındaki Çocuğun Ölümü: 11 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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