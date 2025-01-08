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Küçük çocuk, teleferikten ağaçların üzerine düştü

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Çin'in Hebei bölgesindeki Genting Resort Secret Garden kayak merkezinde 8 Ocak tarihinde korkunç bir olay yaşandı. Teleferik koltuğundan sarkarak tutunmaya çalışan küçük bir kız çocuğu, yaklaşık 12 metre yükseklikten karlı çam ağaçlarının bulunduğu yamaca düştü.

12 metre yükseklikten ağaçların arasına düşen çocuk, şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamadı. Olay, Çin'in Hebei bölgesindeki Genting Resort Secret Garden kayak merkezinde yaşandı.

8 Ocak tarihinde gerçekleşen olayda, pembe renkli kayak kıyafeti giyen küçük kız çocuğu, yükselen teleferik koltuğundan sarkarak tutunmaya çalıştı. Görüntülerde, çocuğun bir süre tutunmaya çalıştıktan sonra gücünü kaybederek düştüğü görülüyor.

Yaklaşık 12 metre yükseklikten karlı çam ağaçlarının bulunduğu yamaca düşen çocuğa, olay yerindeki görgü tanıkları ve pist görevlileri hemen müdahale etti. Kayak dersi aldığı sırada gerçekleşen bu kazanın ardından küçük kız hemen hastaneye kaldırıldı.

Yerel basının bildirdiğine göre, ağaç dalları ve yumuşak karın etkisiyle hafifleyen düşüş sonucunda çocuk şans eseri ciddi bir yaralanma yaşamadı.

Olayı görüntüleyen bir görgü tanığı şunları söyledi: "Bu tür olaylar ilk kez yaşanmıyor. Ebeveynler ve antrenörler bu tür kazaları önlemek için daha dikkatli olmalı. Çocuk küçük ve kısa boylu olduğu için ayaklarının altındaki çapraz demirden kolayca kayabiliyor."

Teleferik kabininde çocukla birlikte üç kişi daha bulunuyordu ancak düşme anında bunu fark etmediler.

Teleferiklerde genellikle yetişkinlerin düşmesini önlemek için güvenlik barları, ayak dayama yerleri veya kaymayı önleyici oturaklar bulunuyor. Bazı modellerde çocuklar için özel güvenlik önlemleri olsa da, bu özelliklerin bulunmadığı büyük kabinlerde küçük çocuklar kayma riski ile karşı karşıya kalabiliyor.

Küçük çocuk, teleferikten ağaçların üzerine düştü

Küçük çocuk, teleferikten ağaçların üzerine düştü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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