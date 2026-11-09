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Krakow saldırısında 6 kişiyi öldüren saldırgan hastanede hayatını kaybetti

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Krakow'da cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren ve 15 kişiyi yaralayan 24 yaşındaki saldırgan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Malopolska Emniyet Müdürlüğü, saldırganın saat 04.30'da öldüğünü duyurdu; yaralı 15 kişiden bazılarının durumu ağır.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 6 kişiyi öldüren, 15 kişiyi yaralayan Michal Oksinski, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polonya'nın Krakow kentinde geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Malopolska Emniyet Müdürlüğü, saldırıda 6 kişiyi öldüren ve 15 kişiyi yaralayan 24 yaşındaki Michal Oksinski'nin yerel saatle 04.30'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kurbanlara bugün otopsi yapılacak

Saldırıda yaralanan 2'si polis 15 kişinin Krakow'daki hastanelerde tedavisi sürerken, polisler de dahil olmak üzere bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin otopsilerinin ise bugün yapılacağı açıklandı.

Ne olmuştu

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinin en işlek ve turistik noktalarından Rynek Glowny Meydanı'nda, dün yerel saatle 15.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmişti. Bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı. Polis tarafından vurularak yakalanan saldırgan Michal O., hastanede ameliyata alınmıştı. Durumunun ağır olduğu bildirilen saldırganın silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı iki silah olduğu açıklanmıştı. Saldırganın babasının da silah ruhsatı bulunduğu ve adına kayıtlı 11 silah olduğu, her ikisinin de daha önce polis kayıtlarında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirilmişti.

Öte yandan, saldırganın Ostrowiec Switokrzyski kentindeki evinde annesi, babası ve kız kardeşine ait olduğu belirlenen 3 kişinin cansız bedeninin bulunduğu açıklanmıştı.

Polonya İçişleri Bakanı Marcin Kierwinski, 24 yaşındaki Polonya vatandaşı saldırganın aşırı sağ ideolojilere hayranlık duyduğunu belirtmişti. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise ülkede iki günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Yaralanan 15 kişiden 5'inin Avusturya, Almanya, Portekiz, Rusya ve İngiltere vatandaşı turistler olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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