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Otomobilin çarptığı araç bahçeye devrildi: 4 yaralı

Otomobilin çarptığı araç bahçeye devrildi: 4 yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç narenciye bahçesine devrildi, 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan aracın bahçeye devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kozan-Adana karayolu Mansurlu Kavşağı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D.İ. yönetimindeki 01 Y 7122 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen V.E. (60) idaresindeki 80 ADH 128 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 80 ADH 128 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki narenciye bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü V.E. (60), eşi R.E. (56) ve araçta bulunan torunları Z.İ.E. ile E.E. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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