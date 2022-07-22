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Son dakika haber | Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Kozan'da orman yangını kontrol altına alındıADANA Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Kozan'da orman yangını kontrol altına alındı

ADANA Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.

Kozan ilçesi Yanalerik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede 5 uçak, 3 helikopter ve 27 arazözle soğutma çalışmaları yapıldığı bildirildi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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