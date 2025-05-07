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Koyun Otlatırken Hayatını Kaybetti

Koyun Otlatırken Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde koyun otlatan 51 yaşındaki Mehmet Aksak, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayda otomobil sürücüsü gözaltına alındı ve bir koyun da telef oldu.

Karanlıkta koyun otlatması sonu oldu

Koyun otlatırken hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde koyun otlatırken otomobilin çarptığı 51 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gümüş Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Ahmet A.'nın kullandığı 63 AFJ 054 plakalı otomobil, gece karanlığında evinin yakınındaki yolun kenarında koyunlarını otlatan 51 yaşındaki Mehmet Aksak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole düşerken yola savrulan Aksak ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybederken kazadan yara almadan kurtulan sürücü gözaltına alındı.

Bir koyunun da telef olduğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - 3.Sayfa
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