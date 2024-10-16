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Köyceğiz'de Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Köyceğiz'de Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki açık lise öğrencisi Oğuzhan Uluğ, motosikletinin çarptığı motokaravanın altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki açık lise öğrencisi Oğuzhan Uluğ hayatını kaybetti.

Kaza Toparlar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 48 K 1575 plakalı motokaravan Oğuzhan Uluğ yönetimindeki 48 L 3936 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın altında kalan Oğuzhan Uluğ, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Babasının yanında inşaatta çalışan kazada ağır yaralanan açık lise öğrencisi Uluğ, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Açık Lise Köyceğiz Politika 3-sayfa trafik Kaza

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