Köy yolundan kontrolsüz çıkan araç kazaya sebebiyet verdi: 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saltukova beldesi Saz köy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filyos istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan V.Ç.(42) yönetimindeki 67 ZN 300 plakalı Mercedes marka otomobil ile köy yolundan gelen S.K.'nin (75) kullandığı 74 BE 274 plakalı Wolkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Her iki araç çarpmanın şiddetiyle savrulurken sürücüleri yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücüler V.Ç. ve S.K. sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK