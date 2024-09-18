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Köy Muhtarından Köprü Tepkisi: 'Bir An Önce Yapılmalı'

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir köprüde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Köy muhtarı, köprünün güvenlik eksiklikleri nedeniyle yapılan kazalara dikkat çekerek acil tadilat talep etti.

Köy muhtarından sürekli kazan olan köprü tepkisi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Aynı köprüde daha önce defalarca kaza olduğunu belirten köy muhtarı, duruma tepki göstererek köprünün yapılmasını istiyor. Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Tozlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tozlu köyü köprüsü civarında Barış Yatmaz'ın kullandığı 80 LR 246 plakalı otomobil ile Süleyman Erişidir'in yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerden biri takla atarak yolda ters durup hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Barış Yatmaz'ın kullandığı otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiyenin çalışması sonucu araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Kadirli ilçesinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Tozlu köyü muhtarı Cemal Pakna, "köprü yola göre değil kanala göre yapılmış. karşıdan gelenler birbirini görmüyor. Köyümüzün köprüsünün bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Daha fazla canlar bu köprüde yanmasın" dedi.

Köy Muhtarından Köprü Tepkisi: 'Bir An Önce Yapılmalı'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - 3.Sayfa

Politika Osmaniye 3-sayfa Kadirli trafik

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