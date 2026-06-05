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Kovada Gölü'nde dronlu denetimde 200 metrelik kaçak ağ ele geçirildi

Kovada Gölü'nde dronlu denetimde 200 metrelik kaçak ağ ele geçirildi
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Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü'nde dron destekli yapılan denetimlerde, yasa dışı avcılıkta kullanılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki uzatma ağına el konuldu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü'nde yapılan dron destekli denetimlerde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen yaklaşık 200 metre uzunluğundaki uzatma ağına el konuldu.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince önceki gün Kovada Gölü'nde gerçekleştirilen denetimlerde teknolojik imkanlardan da yararlanarak kapsamlı inceleme yapıldı. Kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde kullanılan dron destekli denetimlerde, göl içerisinde yasa dışı şekilde bırakılmış uzatma ağı tespit edildi. Ağın yerinin belirlenmesinin ardından ekiplerce gölden çıkarılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki uzatma ağına el konulurken, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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