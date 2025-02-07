Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın cezasına cezasına itiraz

Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bakanlıktan itiraz
Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Devlet Bahçeli'den ameliyat sonrası ilk mesaj
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

Korsan Otoparkçılığa Suçüstü Operasyonu

Korsan Otoparkçılığa Suçüstü Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te korsan otoparkçılık yapan iki kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Fatih'te korsan otoparkçılık yapan 2 şüpheli, park ücreti istediği sivil ekiplerce suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Fatih Binbirdirek Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda korsan otoparkçıların, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz olarak ücret talep ettiği belirlendi. Ekip aracını park etmek isteyen sivil trafik polislerinden otopark ücreti isteyen M.T. ve O.T. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Gözaltına şahıslar hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
img

Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bakanlıktan itiraz
img

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.