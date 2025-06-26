Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Gece saatlerinde bir ayı, koyun sürüsüne saldırarak bir koçu alıp kaçmak istedi. Sürüyü koruyan köpeklerin müdahalesiyle ayı, koçu bırakmak zorunda kaldı ve köpeklere karşılık verdi. Yaşanan gerilim dolu anlar çoban tarafından kayda alındı.
Gece saatlerinde koyun sürüsüne saldıran bir ayı, sürünün içinden bir koçu alıp götürmek istedi. Sürüdeki çoban köpekleri ayıya karşı koyunca olay kısa sürede paniğe dönüştü.
KOÇU BIRAKIP KÖPEKLERE YÖNELDİ
Köpeklerin saldırısıyla karşılaşan ayı, yaralı haldeki koçu bırakmak zorunda kaldı. Ardından köpeklere yönelerek saldırıya karşılık verdi. Korku filmlerini andıran anlar, sürünün başındaki çoban tepe kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Çobanın olay anındaki bağrışları ise yaşanan korkuyu gözler önüne serdi.
Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Bu kadar köpeğe ve çobana rağmen o ayı koçu götürmüşse takdir etmek lazım.
- Silahsız çoban mı olur?
- Köpek tek kalıyor öbürleri desteklemedi
- O kadar köpek ayıya hiç bir şey yapamıyor.