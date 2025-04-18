Körfez'de Çatı Katında Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Çatı katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Ev alev alev yanarken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar korku ve panikle binayı terk etti. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin çatı katını sarması nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Takviye araçlarla desteklenen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.