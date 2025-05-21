Kore Gazisi Cemal Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Cemal Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Cemal Koç, düzenlenen törenle anıldı ve toprağa verildi. 96 yaşında vefat eden Koç'un cenaze töreninde, gaziler ve halk oyuncularına katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Cemal Koç (96), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sahilkent Mahallesi'nde ikamet eden Cemal Koç, yaşa bağlı rahatsızlıkları sonucu hayatını kaybetti. Evinin önünde alınan helalliğin ardından Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası eşliğinde camiye getirildi.

Cenaze töreninde konuşan Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Temsilcisi Rahmi Şahin, "1950 yılında ilk kafile olarak Kore Savaşı'na iştirak etmiştir. Dünyanın en cesur ve kahraman askerleri omzunda son yolculuğuna uğurlanmaktadır" dedi.

İkindi namazının ardından cami avlusunda düzenlenen törenle Gazi Cemal Koç, Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı ile Bodrum'da
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu

Nani'den Fenerbahçe yorumu: Mourinho devam ederse...
Türkiye 2030'dan sonra su kıtlığı çeken ülkeler arasına girecek

Türkiye için tarih verildi! Su kıtlığı ile karşı karşıyayız
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.