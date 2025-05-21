Kore Gazisi Cemal Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Cemal Koç (96), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sahilkent Mahallesi'nde ikamet eden Cemal Koç, yaşa bağlı rahatsızlıkları sonucu hayatını kaybetti. Evinin önünde alınan helalliğin ardından Koç'un Türk bayrağına sarılı naaşı tören mangası eşliğinde camiye getirildi.

Cenaze töreninde konuşan Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Temsilcisi Rahmi Şahin, "1950 yılında ilk kafile olarak Kore Savaşı'na iştirak etmiştir. Dünyanın en cesur ve kahraman askerleri omzunda son yolculuğuna uğurlanmaktadır" dedi.

İkindi namazının ardından cami avlusunda düzenlenen törenle Gazi Cemal Koç, Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAMSUN