Köprüden tünele düşen yaşlı adam hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Köprüden tünele düşen yaşlı adam hayatını kaybetti Kocaeli'nin Derince ilçesinde üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adam, köprüden tünele düşerek hayatını kaybetti. Köprüden tünele düşen yaşlı adam hayatını kaybetti KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adam, köprüden tünele düşerek hayatını kaybetti. Olay, Derince ilçesi D-100 Kara Yolu Derince Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir erkek şahıs köprüden tünele düştü. Tünelin içinde hareketsiz yatan bir şahsın görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Köprüdeki demir korkulukların dibinde ise şahsın terlikleri bulundu. Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Yaşlı adamın cansız bedeni, adli tıp incelemesi için cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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