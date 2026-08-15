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Keskin'de köpek kavgası cinayeti: Çoban hayatını kaybetti, baba-oğul tutuklandı

Keskin'de köpek kavgası cinayeti: Çoban hayatını kaybetti, baba-oğul tutuklandı
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde köpeklerin kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışmada başından vurulan 20 yaşındaki çoban Emre Sırça, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili baba İ.K. ve oğlu H.K. tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde köpeklerin kavga etmesi nedeniyle çıkan tartışmada başından tabancayla vurulan 20 yaşındaki çoban, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili baba ile oğlu tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 13 Ağustos'ta Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Sırça (20) küçükbaş hayvan sürüsünün yanında bulunan köpekler kavga etmeye başladı. Köpeklerin kavga etmesine sinirlenen H.K. (26) ve İ.K. (49), hayvanlarını otlatan çoban ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.nın adına kayıtlı ruhsatlı tabancayla çobana ateş ettiği öne sürüldü. Başının arka kısmına mermi isabet eden genç çoban ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çoban, yoğun müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen İ.K. ile oğlu H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler A.K. (45) ve B.D. (35) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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