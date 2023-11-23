Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti: Ağaca asılı ceset bulundu

Ağaca asılı ceset bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpek gezdiren vatandaşlar, boş arazide ağaca asılı halde erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen Mahallesi Özaltın sokak üzerinde sabah saatlerinde köpek gezdiren vatandaşlar; boş arazide ağaca asılı halde erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Ö.A. olduğu belirlenen şahsın cansız bedeni, incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.