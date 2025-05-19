Köpeğini Korumak İçin Düşen Alkollü Sürücüye Ceza

Köpeğini Korumak İçin Düşen Alkollü Sürücüye Ceza
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Nevşehir'de, elektrikli bisiklet kullanırken kucağındaki köpeğini düşürmemek için çabalayan alkollü sürücü dengesini kaybederek kaza yaptı. Sürücünün 1.92 promil alkol testi sonucu ile birlikte cezası ve ehliyetinin iptal durumu açıklandı.

Köpeğini düşürmemek için çabaladı, dengesini kaybedip kendisi düştü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kucağındaki köpeğiyle elektrikli bisiklet üzerinde seyreden alkollü sürücü, köpeğini düşürmemek için çabalarken dengesini kaybederek kaza yaptı.

Olay, gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 AEE 360 plakalı elektrikli bisikletin sürücüsü A.A. kucağında köpekle seyrederken, kucağındaki köpek ürkünce, köpeği tutmak isterken dengesini kaybederek kaza yaptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk önce kucağındaki köpeğini bırakmayan sürücüye sağlık ekipleri müdahale edemedi. Sürücüyü tanıyan bir vatandaş köpeğe bakacağını söyleyince kucağındaki köpeği vatandaşa vererek tedaviyi kabul etti.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde 1,92 promil alkollü çıkan sürücünün daha önceden de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulduğu ve ehliyetini yaklaşık bir ay önce geri aldığı öğrenildi.

Hakkında alkollü araç kullanmaktan ikinci sefer işlem yapılan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken 11 bin 600 lira da idari para cezası kesildi. Elektrikli motosiklet de trafikten men edildi.

Yaralanan sürücü Nevşehir Devlet Hastanesinde kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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