Köpeğine saldıran kurdu böyle kovaladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köpeğine saldıran kurdu böyle kovaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Köpeğine saldıran kurdu böyle kovaladıARDAHAN Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyüne inen kurdun, köpeğe saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğine saldıran kurdu böyle kovaladı

ARDAHAN Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze köyüne inen kurdun, köpeğe saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 12 Nisan günü gece saatlerinde, Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde meydana geldi. Köye inen kurdun köpeğine saldırdığını gören Turgay Eraslan, evden aldığı sopa ile hayvanın üzerine yürüdü.

Eraslan, kurdu sopayla kovalayarak, köpeğini kurtardığını söyleyerek, "Sahur için kalktığımda köpeğimin havlaması üzerine dışarı çıktım. Işıkları yakıp baktığımda bahçede bir kurdun köpeğimi öldürmeye çalıştığını gördüm. Tekrar eve girip aldığım sopayla köpeğimi kurtarmak için hamle yaptım. Kurt da korkup kaçtı. Köpeğimin yaralarını pansuman ettim. Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu. Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor. Böyle bir şey hiç görmedim" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title