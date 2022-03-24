Köpeğe tekme atana 'Bana vur bana' diyerek tepki gösterdi

Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'nde Rottweiler cinsi köpeğini gezdiren kişi, önce köpeğe tasmasının ipi ile vurdu, ardından da tekme attı. Köpeğe tekme atan kişiyi gören bir kadın, evinden dışarı çıkarak tepki gösterdi.

"BU KADAR İNSAFSIZLIK OLUR MU? BANA VUR BANA"

Kadın, köpeği gezdiren kişinin üzerine doğru yürüyerek, "Hayvanın dili yok, seni şikayet edeceğim. İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu ? Bana vur bana" dedi.

"GÖZÜM İLE GÖRDÜM DÖVDÜĞÜNÜ"

Köpeğin sahibinin küfrederek kadının yanından gitmesini istedi. Kadın, "Gözüm ile gördüm dövdüğünü, hayvan 'dur' diyemiyor sana" diyerek tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.