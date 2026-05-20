Haberler

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hatice Kübra Çoban hayatını kaybetti. Anne ve baba hafif yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için yapılan manevra sonrası takla atarak tarlaya savrulan otomobilde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Acıpayam ilçesi Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Alaattin Ortaokulu Müdür Yardımcısı Metin Çoban yönetimindeki otomobil seyir halindeyken önüne aniden bir köpeğin çıktı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıkarak takla attı ve tarlaya savruldu.

Kazada sürücü Metin Çoban ile eşi hafif yaralanırken, araçta bulunan 6 yaşındaki Hatice Kübra Çoban ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Hatice Kübra Çoban'dan acı haber geldi. Doktorların tüm çabasına rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan anne ve babanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Hatice Kübra Çoban'ın cenazesi bugün Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı

5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
İstanbullulara Meteoroloji'den '3 saat' uyarısı

İstanbul için "3 saatlik" ikaz! Bu iki bölgede yaşayanlar aman dikkat
Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak