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Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu

Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
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Adıyaman’da aşırı sıcaklar nedeniyle kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Adıyaman'da aşırı sıcaklar nedeniyle kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 30160 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aşırı sıcakların hakim olduğu Adıyaman'da hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesi nedeniyle çalıştırılan klima ve soğutucular nedeniyle enerji hatlarına aşırı yük bindi. Enerji nakil hattı, aşırı yüklenme nedeniyle kısa devre yaptı. Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım mahallede yangına neden oldu. Otların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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