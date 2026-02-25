Haberler

Konya'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı

Konya'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Hüyük'ten Konya yönüne giden bir kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Hüyük karayolunun Karaali Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hüyük'ten Konya istikametine seyir halinde olan 31 TH 983 plakalı kamyonet, Karaali Mahallesi yol ayrımı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Şarampole devrilen ve yaklaşık 5 metrelik uçurumda ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan H.T., A.G. ve B.S. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan V.İ. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Partili Tayyar'dan iktidara 'Öcalan' uyarısı

"İktidar sürsün istiyorsanız bunu yapın"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

Söyledikleri başını yaktı
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı
Siirt'te öğrenciler 'Kabe'de Hacılar' ilahisine hep birlikte eşlik etti

Son günlerde dillerden düşmüyor! Öğrenciler hep birlikte eşlik etti
Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla geçmiş paylaşımları yeniden gündem oldu

Anne-oğulun geçmiş dönem paylaşımları yine gündemde
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar

Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar