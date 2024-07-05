Konya'nın Kulu ilçesinde samanlık, kömürlük ve kilerde yangın çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde samanlık, kömürlük ve kiler olarak kullanılan yapıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Dipdede Mahallesi'nde Mesut Gündoğan'a ait müstakil evin bahçesi içerisinde bulunan tek katlı yapıdan henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Mahalle sakinleri yangını söndürmek için çalışırken 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Samanlık, kömürlük ve kiler olarak kullanılan yapıdaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında büyük çapta zarar meydana gelirken, çatı da tamamen yandı.

Dipdede Mahallesi Muhtarı Ergin Taş, yanan samanlık, kömürlük ve kiler olarak da kullanılan yapı içerisinde kışa hazırlık olarak konan saman, arpa, un ve kömürün de yanarak zarar gördüğünü söyledi. - KONYA