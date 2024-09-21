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Konya'nın Kulu İlçesinde Erkek Cesedi Bulundu

Konya'nın Kulu İlçesinde Erkek Cesedi Bulundu
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Konya'nın Kulu ilçesinde, bir apartmanın önündeki çalılıklarda hareketsiz halde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenin Ayhan Çelik'e ait olduğu tespit edildi ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarındaki bir apartmanın önünde çalılıkların içinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kulu-Ankara kara yolu kenarı Karşıyaka Mahallesi'nde bir apartmanın önündeki çalıklarda hareketsiz yatan birisinin olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde cansız bedeni bulunan kişinin Ayhan Çelik olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Ayhan Çelik Güvenlik 3-sayfa Olaylar konya Yaşam Kulu

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