Konya merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 tutuklama

Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Konya merkezli Ankara, Diyarbakır, Niğde ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 10 organizatör, 23 mağdur şahıs ile uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan yürütülen soruşturmada şüpheli 10 organizatör tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı