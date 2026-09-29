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Konya Karapınar'da pikap ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Konya Karapınar'da pikap ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Konya’nın Karapınar ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kavşakta pikap ile motosiklet çarpıştı; kazada 1 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Meteoroloji Caddesi ile Ayırt Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 42 DM 091 plakalı pikap, D.B. yönetimindeki 42 AB 713 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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