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Konya Karapınar'da kamyonla otomobil çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Konya Karapınar'da kamyonla otomobil çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Hüseyin Altınbaşak Caddesi'nde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hüseyin Altınbaşak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.Ç. yönetimindeki 42 JG 225 plakalı kamyon ile A.İ.K. idaresindeki 06 BM 1854 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan T.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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