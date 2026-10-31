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Konya Karapınar'da evde çıkan yangın söndürüldü, bir oda kullanılamaz hale geldi

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Konya Karapınar'da evde çıkan yangın söndürüldü, bir oda kullanılamaz hale geldi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin bir odası ve odadaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken bazı ev eşyalarında da maddi hasar oluştu, tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Fevzipaşa Mahallesi Kurtbasan Caddesi üzerindeki bir evde çıktı. İddiaya göre, H.Ç.'ye ait evde elektrik kontağından yangın başladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında evin bir odası ile odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, bazı ev eşyalarında da maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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